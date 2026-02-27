ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が27日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、“りくりゅう”三浦璃来（24）とのペアで金メダルを獲得した木原龍一（33）の秘話を明かした。

りくりゅうは16日（日本時間17日）に行われたフリーで、SP5位から大逆転。悲願の金メダルを獲得した。高橋さんはかつて木原とペアを組んでおり、14年ソチ五輪に出場。かつてのパートナーが臨んだ大舞台を、高橋さんは解説席から見守った。

木原の裏話を求められると、「スーツケースはパンパン」「気に入ったものはリピート買い」と記されたフリップが出された。

高橋さんは「用意周到な性格なんですね」と説明。「いつも予備を用意していたり、リスクヘッジの天才、プロフェッショナルという感じで。試合に行く時だったり、普段のスケートの練習でも、スーツケースに、今日必要じゃなくてもそろっていて。先のことを考えて行動する」と続けた。そこは高橋とは対照的だったという。また「璃来ちゃんも楽観的な方で、2人のコントラストがよりよい2人を作り出している」とも評した。

こうした性格の差は、りくりゅうの精神バランスにもつながるという。「特にペア選手は、男性選手がリフトをしたりするので、用意周到。これでもかというくらい心配性じゃないと、女性も思い切って身を預けることができません」と解説。「そういった意味でも、スーツケースぱんぱんのこのことが、木原選手が宇宙一のペアスケーター、男性スケーターの素質があったなと、そこから読み取れるなと、今だと思います」と、木原を称賛していた。