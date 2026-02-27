高市首相「結婚式のご祝儀を参考に」　カタログギフト配布めぐり野党追及、中道・小川代表「庶民感覚からかけ離れた行為」　衆院予算委

国会では衆議院予算委員会が開かれ、高市首相が衆議院選挙後初めての本格論戦に臨んでいます。

国会記者会館から、フジテレビ政治部・菊池俊匠記者が最新情報をお伝えします。

委員会では、野党側がカタログギフトの配布について追及する一幕があり、高市首相は1人あたり3万円分だったことについて、「結婚式のご祝儀を参考にした」と説明しました。

中道・小川代表：

違法かどうかは置いておいて、庶民感覚・国民の金銭感覚からは、やはりかけ離れた行為でしたよね。

高市首相：

恥ずかしいですが、昭和の中小企業の親父や社長みたいなところが私にはある。選挙終わったあと、小分けにしてでも、宴会や夕食会のお声がけもあった。若い議員や戻ってきた議員を総裁としてねぎらってほしいと連絡もたくさんもらった。私はご承知の通り、飯会苦手な女です。でもなんらかの気持ちはお示ししたいなということで。金額についても出てしまって情けない話、結婚式のご祝儀を参考にした。

一方、消費税の減税などを議論する「国民会議」への野党の参加が広がらない中、高市首相は午後の審議で、参議院の立憲民主党と公明党に対して、新たに参加を呼びかける考えを示しました。