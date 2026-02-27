マヂラブ野田、辻希美クイズで大失態！ファンにあるまじきミスを犯し「一番マズい」

2月22日（日）の『有吉クイズ』では、正解率20％のクイズを作問する企画「目指せ良問！10人中2人だけ正解するクイズを作れ！」が放送された。

野田クリスタル（マヂカルラブリー）は、大ファンを公言するアイドルに関するクイズで痛恨の不正解を喫し、憔悴しきった表情に…。

【映像】「ニワカすぎない？」有吉も大笑い

「正解率20％のクイズは難度が適切で一番盛り上がる良問だが、作るのが一番難しい」ということで、11人の出演者が自分以外の10人中2人だけが正解するクイズを作成できるかチャレンジした今回。

矢口真里は、「辻希美のモーニング娘。でのデビュー曲（モーニング娘。に加入して最初に歌ったシングル）は？」という問題を出題した。

出演者の1人である野田クリスタル（マヂカルラブリー）がモーニング娘。、とりわけ辻の大ファンだということで、矢口は「1人は当てられる」と計算したようだった。

しかし野田は「ちょっと待てよ…」と考え込むと、矢口の「野田さんは大丈夫だと思います」という言葉がプレッシャーになったのか、「大ファンです」とは言いながら余裕のない表情に。

とうとう「どっちだ？」と言いながらうつむいてしまった野田に、矢口も「野田さん頑張って！」と焦りを見せる。

「後藤（真希）の次に入ってきました」と矢口がヒントを出しても、「あれ、ちょっと待って」と完全に混乱した様子の野田は頭を抱えてしまった。

回答が締め切られ、全員の答えがオープンになると、野田は「LOVEマシーン」と書いていた。しかし正解は「ハッピーサマーウェディング」。

しばらく顔を上げることができなかった野田は、憔悴しきったような表情で「迷ったんすよ」と絞り出すのが精一杯。

「LOVEマシーン」はセンターに抜擢された後藤真希のデビュー曲として知られるだけに、山崎弘也（アンタッチャブル）は「『LOVEマシーン』が違うのはわかった。『LOVEマシーン』は一番マズいと思う」と野田を指差して笑っていた。