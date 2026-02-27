来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇３月２日



１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数

１６：００ 英・ネーションワイド住宅価格

１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・消費者信用残高

１８：３０ 英・マネーサプライ

２３：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

※韓国市場が休場



◇３月３日



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：５０ 日・法人企業統計調査

０８：５０ 日・マネタリーベース

０９：３０ 豪・経常収支

０９：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

※米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演

※日・閣議



◇３月４日



０９：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）

１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数

１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数

１４：００ 日・消費者態度指数

１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１９：００ ユーロ・失業率

１９：００ ユーロ・卸売物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）



◇３月５日



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数

０４：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１６：４５ 仏・鉱工業生産

１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１９：００ ユーロ・小売売上高

２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２２：３０ 米・輸出入物価指数

２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）

２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※中・全国人民代表大会（全人代）開幕



◇３月６日



０２：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１６：００ 独・製造業新規受注

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）

２２：３０ 米・雇用統計

２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２２：３０ 米・平均時給

２２：３０ 米・小売売上高

※日・閣議



◇３月７日



００：００ 米・企業在庫

０５：００ 米・消費者信用残高







◎決算発表・新規上場など



○３月２日



決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>



○３月３日



決算発表：ダイサン<4750>，エイケン工業<7265>

※海外企業決算発表：クラウドストライク・ホールディングス，ベスト・バイほか



○３月４日



決算発表：ＤｙＤｏ<2590>，内田洋<8057>

※海外企業決算発表：ブロードコムほか



○３月５日



決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，タカショー<7590>

※海外企業決算発表：ＪＤドット・コムほか



○３月６日



決算発表：日本ハウス<1873>，日本駐車場<2353>，アスカネット<2438>，Ｒフィールド<2910>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，日本スキー<6040>，ゼネラルパ<6267>，ハイレックス<7279>，ファースト住<8917>，泉州電<9824>



出所：MINKABU PRESS