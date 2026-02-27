来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇３月２日
１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１６：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・消費者信用残高
１８：３０ 英・マネーサプライ
２３：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
※韓国市場が休場
◇３月３日
００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：５０ 日・法人企業統計調査
０８：５０ 日・マネタリーベース
０９：３０ 豪・経常収支
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
※米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演
※日・閣議
◇３月４日
０９：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１４：００ 日・消費者態度指数
１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１９：００ ユーロ・失業率
１９：００ ユーロ・卸売物価指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
◇３月５日
００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
０４：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１６：４５ 仏・鉱工業生産
１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１９：００ ユーロ・小売売上高
２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２２：３０ 米・輸出入物価指数
２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）
２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※中・全国人民代表大会（全人代）開幕
◇３月６日
０２：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１６：００ 独・製造業新規受注
１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）
２２：３０ 米・雇用統計
２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２２：３０ 米・平均時給
２２：３０ 米・小売売上高
※日・閣議
◇３月７日
００：００ 米・企業在庫
０５：００ 米・消費者信用残高
◎決算発表・新規上場など
○３月２日
決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>
○３月３日
決算発表：ダイサン<4750>，エイケン工業<7265>
※海外企業決算発表：クラウドストライク・ホールディングス，ベスト・バイほか
○３月４日
決算発表：ＤｙＤｏ<2590>，内田洋<8057>
※海外企業決算発表：ブロードコムほか
○３月５日
決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，タカショー<7590>
※海外企業決算発表：ＪＤドット・コムほか
○３月６日
決算発表：日本ハウス<1873>，日本駐車場<2353>，アスカネット<2438>，Ｒフィールド<2910>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，日本スキー<6040>，ゼネラルパ<6267>，ハイレックス<7279>，ファースト住<8917>，泉州電<9824>
出所：MINKABU PRESS
◇３月２日
１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１６：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・消費者信用残高
１８：３０ 英・マネーサプライ
２３：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
※韓国市場が休場
◇３月３日
００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：５０ 日・法人企業統計調査
０８：５０ 日・マネタリーベース
０９：３０ 豪・経常収支
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
※米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演
※日・閣議
◇３月４日
０９：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１４：００ 日・消費者態度指数
１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１９：００ ユーロ・失業率
１９：００ ユーロ・卸売物価指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
◇３月５日
００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
０４：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１６：４５ 仏・鉱工業生産
１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１９：００ ユーロ・小売売上高
２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２２：３０ 米・輸出入物価指数
２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）
２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※中・全国人民代表大会（全人代）開幕
◇３月６日
０２：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１６：００ 独・製造業新規受注
１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）
２２：３０ 米・雇用統計
２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２２：３０ 米・平均時給
２２：３０ 米・小売売上高
※日・閣議
◇３月７日
００：００ 米・企業在庫
０５：００ 米・消費者信用残高
◎決算発表・新規上場など
○３月２日
決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>
○３月３日
決算発表：ダイサン<4750>，エイケン工業<7265>
※海外企業決算発表：クラウドストライク・ホールディングス，ベスト・バイほか
○３月４日
決算発表：ＤｙＤｏ<2590>，内田洋<8057>
※海外企業決算発表：ブロードコムほか
○３月５日
決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，タカショー<7590>
※海外企業決算発表：ＪＤドット・コムほか
○３月６日
決算発表：日本ハウス<1873>，日本駐車場<2353>，アスカネット<2438>，Ｒフィールド<2910>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，日本スキー<6040>，ゼネラルパ<6267>，ハイレックス<7279>，ファースト住<8917>，泉州電<9824>
出所：MINKABU PRESS