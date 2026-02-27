◎経済統計・イベントなど

◇３月２日

１０：４５　中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１６：００　英・ネーションワイド住宅価格
１７：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０　英・消費者信用残高
１８：３０　英・マネーサプライ
２３：００　ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
２３：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
※韓国市場が休場

◇３月３日

００：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
０８：３０　日・失業率
０８：３０　日・有効求人倍率
０８：５０　日・法人企業統計調査
０８：５０　日・マネタリーベース
０９：３０　豪・経常収支
０９：３０　豪・住宅建設許可件数　
１０：３０　日・１０年物利付国債の入札
１９：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値）
※米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演
※日・閣議

◇３月４日

０９：３０　豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：３０　中・製造業購買担当者景気指数
１０：４５　中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１４：００　日・消費者態度指数
１７：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１９：００　ユーロ・失業率
１９：００　ユーロ・卸売物価指数
２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５　米・ＡＤＰ雇用統計
２３：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値）

◇３月５日

００：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
０４：００　米・地区連銀経済報告（ベージュブック）
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０　豪・貿易収支
１０：３０　日・３０年物利付国債の入札
１６：４５　仏・鉱工業生産
１８：３０　英・建設業購買担当者景気指数
１９：００　ユーロ・小売売上高
２１：３０　米・チャレンジャー人員削減数
２２：３０　米・輸出入物価指数
２２：３０　米・非農業部門労働生産性（速報値）
２２：３０　米・単位労働コスト（速報値）
２２：３０　米・新規失業保険申請件数
２２：３０　米・失業保険継続受給者数
※中・全国人民代表大会（全人代）開幕

◇３月６日

０２：００　ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１６：００　独・製造業新規受注
１９：００　ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，確定値）
２２：３０　米・雇用統計
２２：３０　米・非農業部門雇用者数変化
２２：３０　米・平均時給
２２：３０　米・小売売上高
※日・閣議

◇３月７日

００：００　米・企業在庫
０５：００　米・消費者信用残高



◎決算発表・新規上場など

○３月２日

決算発表：伊藤園<2593>，ピープル<7865>

○３月３日

決算発表：ダイサン<4750>，エイケン工業<7265>
※海外企業決算発表：クラウドストライク・ホールディングス，ベスト・バイほか

○３月４日

決算発表：ＤｙＤｏ<2590>，内田洋<8057>
※海外企業決算発表：ブロードコムほか

○３月５日

決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，タカショー<7590>
※海外企業決算発表：ＪＤドット・コムほか

○３月６日

決算発表：日本ハウス<1873>，日本駐車場<2353>，アスカネット<2438>，Ｒフィールド<2910>，ソフトウェア<3733>，大和コン<3816>，アイル<3854>，日本スキー<6040>，ゼネラルパ<6267>，ハイレックス<7279>，ファースト住<8917>，泉州電<9824>

出所：MINKABU PRESS