¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÆüÂæÌîµå¹ñºÝ¸òÎ®»î¹ç¡ÊÂæËÌ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï26Æü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÂæÏÑÂåÉ½¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢WBCÂæÏÑÂåÉ½¤Ï0-4¤Ç´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£´°ÉõÉé¤±¤Ï¡¢º£¥Á¡¼¥à·ëÀ®°ÊÍè6ÅÙ¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç½é¤á¤Æ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î½ù¼ãô¦¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤¤Î158¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢3²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑÂåÉ½¤ÏÆó²ó¡¢¸âÇ°Äí¡ÊÂæ¹Ý¡¢¸µÀ¾Éð¡Ë¤¬°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤âÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ù¤Î¹ßÈÄ¸å¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î5Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤ÎÁ°¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢°ÂÂÇ¤Ï¸Þ²ó¤ËÎÓ²ÈÀµ¡ÊFA¡¢¸µÊÆ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹»±²¼¡Ë¤¬Êü¤Ã¤¿ÆóÎÝÂÇ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¡£
Åê¤²¤Æ¤Ï»°²ó¡¢»³ÀîÊæ¹â¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¡¢¸Þ²ó¤ËºûÀîµÈ¹¯¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£Ï»²ó¤Ë¤Ï×¢úóÎ´ÂÀ¤Îµ¾Èô¤Ç¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
½ù¤ÏWBC¤ÇÂæÏÑÂåÉ½¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢½ù¤Î¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¡£WBC¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ëÅê¼ê¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÂæÏÑÂåÉ½¤Ï27Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÊÁÉ»Ö畬¡¢¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
