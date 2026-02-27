ヴィデンダムメディアソリューションズのブースではManfrotto（マンフロット）の新しい三脚「Manfrotto ONE PHOTO」を展示していた。

2025年に発売した写真・動画両対応三脚「Manfrotto ONE」のバリエーションモデル。Manfrotto ONEと同じ脚を使いながら、写真撮影用に特化して価格を抑えた。

3ウェイ雲台モデル、自由雲台モデル（共に9万3,080円）、脚のみ（5万9,380円）を7月上旬ごろに発売。アルミニウム脚のみのランナップで、カーボン脚タイプは予定されていない。

ワンアクションで脚の各段を展開できるXTEND機構を「Manfrotto ONE」から継承。脚パイプの断面を非円形にしたことで、剛性を維持したたまま軽量化できたとのこと。

Manfrotto ONE 3ウェイ雲台キット

付属の3ウェイ雲台

Manfrotto ONE ボール雲台キット（9万3,080円）

付属の自由雲台。アルカスイス互換形状になっている

耐荷重はいずれも12kg。全伸高は3ウェイ雲台キットで177cm。重量は同4.11kg。

脚のロックレバー部分

俯瞰撮影にも対応する