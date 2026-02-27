株式会社焦点工房は2月26日（木）、七工匠 7Artisansの交換レンズ「40mm F2.5 AF」（ソニーEマウント用）を発売した。希望小売価格は3万2,000円。CP+2026の同社ブースでも展示されている。

約90gの軽量設計が最大の特徴。外装を非金属として“軽さ”を重視したモデルとしながら、鏡筒にはフォーカスリング、絞りリング、Fnカスタムボタン、AF/MF切り替えスイッチを備えるなどの機能性も備えた。

ブースに並ぶ実機を見ると、周りのレンズと見比べてもとにかく小ささが際立つ。そして持ってみるとその重さがあまり感じられないほどに軽い。

フードなし

フードあり

付属のレンズフードはスクエア型で、その形状はバッグなどへのおさまりの良さを鑑みて設計しているという。

AF駆動はステッピングモーター。“静かで滑らか”なAFを実現しており、対応カメラとの組み合わせにおいて瞳AFおよび被写体追従が

可能。

マウント面にはファームウェアアップデート用のUSB Type-C端子を備える。

フォーカスリング、絞りリング、AF/MF切り替えスイッチを搭載

Fnカスタムボタンを備える

サンプル画像（焦点工房提供）

サンプル画像（焦点工房提供）

サンプル画像（焦点工房提供）

対応マウント：ソニーE 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：40mm レンズ構成：6群7枚（ASPH非球面レンズ1枚、高屈折レンズ3枚） フォーカス：AF 絞り：F2.5-16 絞り羽根：9枚 最短撮影距離：0.4m フィルター径：46mm 外形寸法：約Φ64×35mm 質量：約90g 付属品：レンズフード、USBケーブル、前後キャップ