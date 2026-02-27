株式会社OMデジタルソリューションズは、フランスのアルパインブランド「MILLET」と共同開発したアクセサリー「OM SYSTEM × MILLET オリジナル ウェアラブル ショルダーフォトポケット II」を2月25日（水）に発売した。価格は9,800円。

バックパックのショルダーハーネスに装着することで、交換レンズやバッテリーなどの撮影機材を身体の前面で携行できるようにするアクセサリー。左右の上部・下部それぞれにドローコード付きメッシュポケットを備えるほか、左裏側にファスナー付きポケットを設けている。

OM SYSTEMとMILLETによる共同開発品の第1弾「ショルダーフォトポケット」のユーザーからフィードバックを受けて改良したもので、上下ポケットの容量を約10％拡大。開口部も拡大しており、上部ポケットは2cm、下部ポケットは1cm広くなっている。

さらに、上部ポケットは2重メッシュ構造を採用して耐久性を強化。固定用テープも追加され、装着時の安定性も高めている。

上下2カ所のフックでショルダーハーネスに取り付ける構造で、ストラップにより長さ調整が可能。さまざまなバックパックに装着できる。

公式オンラインストア「OM SYSTEM STORE」および「楽天市場 OM SYSTEM 公式ストア」、ギャラリー併設型ショールーム「OM SYSTEM PLAZA」において販売する。

主な仕様

上部ポケット収納目安

下部ポケット収納目安

長さ：約380mm（ストラップ含む最長約880mm） 幅：約60mm（上部）、120mm（下部） 重量：約190gM.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO 500ml相当のハードボトルM.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro