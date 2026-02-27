BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が、俳優のソ・イングクと共に、Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』の記者会見に出席した。

【写真】BLACKPINKジス＆ソ・イングクの2ショット（6-9枚目）／ジス＆ソ・イングク＆監督の3ショット 他【動画】記者会見の様子／パリへ出国するジス 他

■BLACKPINKジスがモノトーンのミニドレス×ハイヒールで『マンスリー彼氏』記者会見に登場

ジスは自身のInstagramで、控え室の前などで撮影したオフショットを複数枚公開。モノトーンの可憐なミニドレスを纏ったジスは様々なポーズと表情を披露している。

また、6～9枚目ではイベントでのステージショットを披露。ジスが照れたように笑うソ・イングクとの手つなぎショット（8枚目）や、手を繋いだり、ルダハートをジスの顔で作るソ・イングクの写真などが、映画『ズートピア』シリーズに登場するウサギのジュディとキツネのニックの写真を並べられた写真（9枚目）など、イベントの楽しい雰囲気が伝わってくる。

なお、Netflix Koreaは、ふたりが手を繋いだ2ショット（1、2枚目）をはじめ、ジスの美脚が際立つ全身ショット（3、5枚目）、キム・ジョンシク監督との3ショット（9枚目）など、イベントの様子を捉えた9枚の写真や動画を公式SNSで公開。キム・ジョンシク監督は自身のInstagramにソ・イングクによる自撮り3ショットなどを投稿している。

SNSでは、「ジスちゃんかわいすぎ」「ヘアメイクもドレスにピッタリ」「衣装がめちゃくちゃジスで可愛い」「ニックとジュディのよう…」「お二人の雰囲気がいい！」「最高のバディ」など、様々な反響が寄せられた。

■BLACKPINKジスが美脚際立つミニスカコーデでパリへ出発

また、ジスは自身がアンバサダーを務めるDior（ディオール）の2026-27年秋冬コレクションショーに出席するためフランス・パリへ出発。白Tシャツに黒のプリーツミニスカートとハイヒール、そしてブルーのカーディガンという装いで空港に登場した。

■BLACKPINKジス＆ソ・イングクが登場！Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』記者会見の様子

■写真：Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』ビジュアル