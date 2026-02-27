　■投資部門別売買代金差額 (2月16日～20日)
　　東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
　　※単位：億円（億円未満切り捨て）　▲は売り越し

　　　　 　 海外投資家　信託銀行　個人合計 [　　現金　　信用 ]　日経平均 ( 前週比 )
2月 ―――
　　第3週　 　　 5,426　 ▲9,515　　 5,466 [　 1,317　 4,148 ]　56,825円 ( -116 円)
　　第2週　 　　12,323　 ▲4,440　▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ]　56,941円 ( +2688 円)
　　第1週　 　　 2,745　 ▲3,788　 ▲4,402 [ ▲4,803　　 400 ]　54,253円 ( +930 円)
1月 ―――
　　第4週　 　　 1,598　 ▲2,898　　 8,348 [　 4,715　 3,633 ]　53,322円 ( -524 円)
　　第3週　 　　 1,921　 ▲4,249　　 4,792 [　 1,377　 3,414 ]　53,846円 ( -89 円)
　　第2週　 　　 7,804　 ▲2,459　 ▲6,627 [ ▲6,747　　 119 ]　53,936円 ( +1996 円)
　　第1週　 　　12,246　　　▲77　 ▲5,428 [ ▲5,644　　 216 ]　51,939円 ( +1600 円)
12月 ―――
　　第5週　 　　 ▲149　　　 175　　 1,846 [　　　29　 1,817 ]　50,339円 ( -410 円)
　　第4週　 　　 ▲210　　　 307　 ▲3,852 [ ▲4,042　　 189 ]　50,750円 ( +1243 円)
　　第3週　 　 ▲4,390　 ▲1,766　　 2,565 [　 ▲263　 2,828 ]　49,507円 ( -1329 円)
　　第2週　 　　 1,897　　 1,293　 ▲2,502 [ ▲3,936　 1,433 ]　50,836円 ( +344 円)
　　第1週　 　　　　34　 ▲2,084　　 2,076 [　　　23　 2,053 ]　50,491円 ( +237 円)
11月 ―――
　　第4週　 　 ▲1,162　　　 236　 ▲4,528 [ ▲4,359　 ▲169 ]　50,253円 ( +1628 円)
　　第3週　 　 ▲3,836　　 ▲834　　 1,158 [　 ▲368　 1,526 ]　48,625円 ( -1750 円)
　　第2週　 　　 5,147　 ▲5,397　 ▲2,366 [ ▲4,358　 1,992 ]　50,376円 ( +100 円)
　　第1週　 　 ▲3,559　　　 755　　 5,557 [　　 970　 4,586 ]　50,276円 ( -2134 円)
10月 ―――
　　第5週　 　　 3,459　　 1,388　 ▲1,876 [ ▲3,859　 1,982 ]　52,411円 ( +3111 円)
　　第4週　 　　 6,436　　 ▲786　 ▲5,124 [ ▲5,369　　 244 ]　49,299円 ( +1717 円)
　　第3週　 　　 1,532　　 ▲109　　 3,431 [　 1,026　 2,404 ]　47,582円 ( -506 円)
　　第2週　 　　10,586　 ▲4,882　 ▲4,290 [ ▲6,403　 2,113 ]　48,088円 ( +2319 円)
　　第1週　 　　12,398　 ▲2,136　　 4,222 [　　 778　 3,444 ]　45,769円 ( +414 円)


※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。


株探ニュース