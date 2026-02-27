マルイチ産商 <8228> [名証Ｍ] が2月27日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の22円→24円(前期は22円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2026年１月８日をもちまして会社創立75周年を迎えました。これまで当社の事業活動を支えていただいた株主の皆様への感謝の意を表すとともに、節目の年を記念し、2026年３月期の期末配当において、１株当たり１円の記念配当を実施することといたします。また、当社は長期的かつ安定的な株主還元の実施を配当の基本方針としており、当期を目標年度とする「中期経営計画2025」において、DOE（株主資本配当率）の目標値を2.3％としております。2026年３月期の期末配当予想につきましては、通期業績予想に対する進捗状況と、財務体質の健全性の維持や将来の成長投資とのバランス等を総合的に勘案し、前回予想の11円から１円増配し、12円に修正いたします。これにより、2026年３月期の期末配当予想を普通配当12円に記念配当１円を加えた13円に修正いたします。なお、本件につきましては、2026年６月23日開催予定の第76期定時株主総会に付議する予定です。

