リンコーコーポレーション <9355> [東証Ｓ] が2月27日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の4.6億円→5.3億円(前期は6.1億円)に15.2％上方修正し、減益率が25.3％減→14.0％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2億円→2.7億円(前年同期は3.9億円)に33.7％増額し、減益率が47.7％減→30.2％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の45円→55円(前期は40円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、最近の業況や今後の見通しを踏まえて、2025年５月14日に公表しました2026年３月期の通期連結業績予想を上表のとおり修正しております。 2026年３月期の通期の業績は、主力の運輸部門において、船内取扱数量が一般貨物、コンテナ貨物ともに堅調に推移する見通しであり、前回予想に比べて増収増益の見通しであります。また、ホテル事業部門につきましては、客室改装工事の影響は受けたものの、全体的には好調を維持し、前回予想に比べて増収増益となる見通しであります。



当社は、業績に裏付けられた成果の配分を行うとともに、企業継続の持続性確保のため内部留保と安定配当を継続することを基本方針とし、それが株主の利益に資するものと認識しております。この基本方針に基づき、「中期経営計画（2024年度～2026年度）」において「1株30円以上を目安とし、配当性向20％～30％の維持」を同計画期間の配当方針として定めております。 この方針に基づき、2026年３月期の期末配当予想につきましては、当社の業績動向等を勘案し、前回予想の45円から10円を増配し、55円の期末配当予想に修正いたします。（注）上記予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績 は様々な要因により大きく異なる可能性がございます。

