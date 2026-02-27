世界で唯一のブルーノ・マーズコラボカフェが渋谷に誕生
グラミー賞16回受賞を誇る世界的スーパースター、ブルーノ・マーズが約10年ぶりにリリースする通算4作目のスタジオアルバム『ザ・ロマンティック』がきょう27日に全世界リリースされた。
【動画】ブルーノ・マーズ、アルバム先行曲「I Just Might」ミュージックビデオ
日本ではリリース前夜の26日に東京・渋谷の音楽拠点3ヶ所（HMV record store渋谷、SHIBUYA TSUTAYA、タワーレコード渋谷）でアルバム全曲がひと足先に聴けるリスニングパーティーが開催され、夜遅くにもかかわらず多くのファンが駆けつけた。
そのうちの1ヶ所、東京・SHIBUYA TSUTAYAでは、きょう27日からブルーノ・マーズの新作をテーマにしたコラボレーションカフェ『BRUNO MARS CAFE』がスタートした。3月15日まで開催される同カフェでは、『ザ・ロマンティック』のアートワークを再現した内装や収録曲にちなんだオリジナルドリンクが楽しめるほか、利用者には限定特典がプレゼントされる。なお、世界で唯一のコラボレーションカフェとなる。
ブルーノ・マーズは、アメリカ東部時間26日午後9時（日本時間27日午前11時）からデジタルラジオプラットフォーム・iHeartRadioに出演し、全曲解説を行うスペシャル番組の生配信を実施。iHeartRadioのTikTokチャンネルを通じて全世界にビデオ配信され、収録曲にまつわるエピソードを自らが紹介し全曲を試聴したほか、途中にはアンダーソン・パークやROSEなど縁の深いアーティストからのコメントも紹介されるなど、盛りだくさんの内容となり、終始笑顔に包まれた配信となった。
アメリカでの『ザ・ロマンティック』リリースに合わせて、アルバム1曲目「リスク・イット・オール」のミュージックビデオも公開された。先行シングル「アイ・ジャスト・マイト」に続き、今や盟友とも言える映像ディレクター、ダニエル・ラモス氏がブルーノとともに共同監督を務めたこのビデオは、ブルーノ自らが新郎役を演じる教会でのウェディングを描いた内容で、楽曲と同じくラテンのテイストに彩られたカラフルな色彩が印象的だ。
ビデオの後半では愛する2人のその後も描かれるなど、まさに “ロマンティックが止まらない”胸キュンな演出となっている。
