鳥羽市沖で貨物船「新生丸」（４９９トン）が停泊中の遊漁船「功成丸」（１６トン）に衝突し釣り客２人が死亡、１０人が重軽傷を負った事故は、見晴らしのよい日中の海上で発生した。

鳥羽海上保安部は２隻の見張りが不十分だったとみており、捜査関係者は事故原因の解明に向け「貨物船の操船を担当していた航海士が操舵（そうだ）室で何をしていたのかが鍵を握る」と指摘する。事故は２７日で発生から１週間となる。

遊漁船、無線応答なし

「船長、船長」「危ない」「船が来たぞ」――。釣り糸を垂らし始めたばかりの客たちは２０日午後０時５０分頃、功成丸の船上で次々と叫び声を上げた。

右舷側にいた７０歳代の男性釣り客は１０メートルほど向こうに、新生丸の船体が迫ってくるのが見えた。男性は「このスピードだと、もう避けられない」と衝突を覚悟して身構えた。左舷側の男性客（７２）は「何を騒いでいるんだろうと思っていると衝撃が来て海に投げ出された」と振り返った。

現場周辺では複数の同業船が操業していた。事故後に釣り客らを救助した遊漁船は新生丸が接近するのを確認し、功成丸に無線で呼びかけた。だが、応答はなく、新生丸に聞こえるように汽笛を鳴らしたが間に合わなかった。

双方に回避義務

現場は鳥羽市の沖合約６・５キロ。「海上交通の要衝」とされる伊良湖水道航路の南側で、遊漁船の操業も可能な海域だった。関西方面と名古屋方面の間を出入りする際の通り道などになるため、「貨物船などの往来が比較的多い」（海保関係者）という。

ただ、第４管区海上保安本部によると、周辺海域では過去５年間で貨物船と停泊中の遊漁船の衝突事故は確認されていない。

遊漁船関係者は「遊漁船としても釣りのポイントになっていて、混み合うほどではないが貨物船やタンカーがすぐそばを通ることがある」と指摘する。

この関係者は、目視で貨物船の針路が変わらないことを確認した場合、汽笛を鳴らしたり、錨（いかり）を下ろしたままでも船を前進させたりして回避行動を取ると話した。

海保によると、当時の視程は約１０キロで見通しは良く、波の高さは約０・５メートルで海は穏やかだった。

今回のケースでは新生丸と功成丸の双方に衝突を回避する義務があったという。関係者によると、功成丸の男性船長（６６）は錨を下ろした後、トイレに入っていたといい、海保は当時の認識などについて船長から任意で事情を聞いている。

「海は距離感違う」

「海と陸では距離感がまったく違う。厳重な見張りを行い、できるだけ早く衝突を回避するための避航動作を取らなければならない」

元３管本部長で日本水難救済会の遠山純司理事長はこのように指摘し、「見張りの甘さが今回の事故につながった可能性が高い」との見方を示した。

新生丸は功成丸の右舷側に衝突するまで、減速せずに直進していたとみられている。

新生丸は事故当日、午前１０時頃に愛知県の衣浦港を出発。関係者によると、正午頃から２等航海士の容疑者（２１）が操船を１人で担当していた。

捜査関係者によると、海保が新生丸の全地球測位システム（ＧＰＳ）のデータや船首方向のカメラ映像を解析したところ、新生丸は速度１０ノット（時速約１８キロ）余りで航行していた。

ある捜査関係者は「事故当時、１人で操舵室にいた容疑者はなぜ、避航動作を取れなかったのか。操舵室のどこで、何をしていたのかを明らかにする必要がある」と話した。