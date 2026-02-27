《つくしではないです、松山さん土手に生えてないです》

俳優の田辺誠一が2月26日、自身のXにドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK）で共演する俳優の松山ケンイチの似顔絵を《ご本人からのリクエストに応えて、松山ケンイチさんを描いてみましたっ》のコメントともに投稿。するとフォロワーから《どこかの河原にニョキっと生えてそうな松ケンですね》と反応され、冒頭の“反論投稿”になった。

「田辺さんは、その独特な画風から“イジリ”も含め、ファンの間では『画伯』と呼ばれています。

今回の投稿の発端は、松山さんが、ドラマのキャラクターそっくりに田辺さんの似顔絵を描いてご自身のXに投稿したことです（現在は「パワー系オーラが強めに出てしまったので」として本人が削除）。

これがめちゃくちゃ上手で、田辺さんはその似顔絵を引用しながら《う、上手い！プロ級じゃないですかあ。嬉しいです。僕も松山君を描いたのですが……ちょっと出しにくくなりました……》と『つくし』のような松山さんの似顔絵を披露したのです」（芸能記者）

すると予想どおり、ファンからは

《松山ケンイチ…この方が、松山ケンイチさんなのですね》

《特徴をうまくとらえています。100年後、ルーブルに展示してあるような気もします》

とツッコミが殺到。田辺はそれに《心の目で見ていただければ、もしくは松山君だという先入観で見ていただければ》《そう言われればそんな気がしてきました》と誠実に回答している。

ちなみに当の松山は、この作品をいたく気に入ったようで《田辺画伯が！！今年これ以上のテンション爆上げは無いと断言できる。スクショして待ち受けにさせて頂きますありがとうございます！！》と感謝の気持ちをつづっていた。

松山は、田辺の似顔絵を新しく描き直し、アップする予定だという。田辺画伯は、その似顔絵にはどんな“返事”をしてくれるのか。