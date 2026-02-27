岡本和真がマーリンズとのOP戦で二塁打

【MLB】マーリンズ 8ー7 ブルージェイズ（日本時間27日・ダニーディン）

ブルージェイズの岡本和真内野手が26日（日本時間27日）、マーリンズとのオープン戦に「6番・三塁」で出場し、3打数1安打2打点だった。4回に左翼線へ強烈な二塁打後、塁上で見せた謎のパフォーマンスが話題となっている。

岡本は4回1死満塁で第3打席を迎えた。甘く入った球を見逃さず、火を吹くような鋭い当たりを左翼線へ運び、2点二塁打をマークした。

二塁ベースに到達した岡本は自軍のベンチへ向け、体の正面で左の手のひらを上に向け、握った右拳を重ねるようにグルグルと回す謎のポーズをドヤ顔で披露。球団公式X（旧ツイッター）も「岡本の新しい儀式」の文言を添えて映像を投稿した。

まもなくワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開幕する。前回大会では、侍ジャパンの間で出塁後などにヌートバー（カージナルス）が導入した「ペッパーミル」のポーズがブレークした。岡本は今大会で侍ジャパン入りしているだけにファンの間でも“妄想”は膨らむ。

SNS上には「WBCでもやって」「塁上でこの余裕よ」「ゴマすり？」「和の心」「流行りそう」「これは……なんだw」「何をかき混ぜてる」「セサミセレブレーション」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）