Snow Man「それスノ」収録現場に潜入取材 放送6年目の思い出明かす「小学一年生」特集登場
【モデルプレス＝2026/02/27】Snow Manが、2月27日発売の学習雑誌「小学一年生」（小学館）4月号に登場。放送6年目を迎えた冠番組「それSnow Manにやらせて下さい」（毎週金曜よる8時〜／TBS系）の思い出を明かした。
【写真】Snow Manメンバー、ハプニング演出で見せた紳士すぎる姿
今号では、小学一年生に人気の9人組アイドルグループ・Snow Manに関する特集を掲載。「それスノ」とコラボした、一年生向け・親向け2大記事を展開している。
本誌の子ども記者が「それSnow Manにやらせて下さい」の収録現場にお邪魔し、テレビ番組ができるまでを徹底取材。Snow Manとの集合写真に加え、セットやリハーサルのようす、カメラや照明などテレビの制作現場のお仕事を楽しく紹介している。
潜入したのはSnow Manやゲストが3分で振り付けを覚えてダンスを披露する「ダンスノ完コピレボリューション」。大盛り上がりの番組収録の裏側が掲載される。
放送6年目を迎えた「それスノ」の思い出を、Snow Manがたっぷり語った。さらに、Snow Manメンバーの、小学一年生だったころの思い出や好きな給食、休み時間に遊んでいたことなど貴重な話も多数。
メインを飾るのは、Snow Man9人で今春新入学する一年生をお祝いする「おめでとう祝一年生」集合写真。Snow Manメンバーから一年生へのメッセージも掲載される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Snow Man「小学一年生」登場
◆Snow Man、放送6年目「それスノ」思い出明かす
