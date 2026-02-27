FANTASTICS澤本夏輝「初めてのお菓子作り」堀夏喜からの誕プレ皿に乗せたスイートポテト公開 堀も反応「皿が喜んでます」
【モデルプレス＝2026/02/27】FANTASTICSの澤本夏輝が2月25日、自身のInstagramを更新。手作りのスイートポテトを披露した。
【写真】LDHイケメン「スイートポテトがさらに際立つお皿」こんがり焼けた手作りスイーツ
澤本は「＃初めてのお菓子作り」「裕太さんのCL干し芋企画でスイカくらいデカいさつまいもをいただき（笑）寒いところで保管をし約3ヶ月寝かせて作ってみたかったスイートポテトをやりました」とつづり、LDHのデジタルコミュニケーションサービス「CL（読み：シーエル）」でGENERATIONSの中務裕太と行った企画で堀ったさつまいもを使ったスイートポテトのショットを公開。「砂糖不使用で作りました〜」ともつづり、さつまいもを潰したショットやスイートポテトの形に形成し焼き上げる前のショットも投稿している。
また「お皿はホリナツからのいただきもの。これをどうにか使いたかったというのもあります（笑）ありがとう！」とも記し、FANTASTICSの堀夏喜が澤本の誕生日にプレゼントした皿に出来上がったスイートポテトを乗せた様子も披露した。
この投稿にファンからは「スイートポテトもお皿も素敵すぎる」「スイートポテトがさらに際立つお皿」「みんなほっこり」「誕プレのお皿使ってて胸キュン」などといった反響が続々。堀からも「omg 皿が喜んでます！」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
澤本夏輝、堀夏喜の誕プレ皿に手作りスイートポテト
◆澤本夏輝の投稿が話題
