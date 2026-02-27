猫ちゃん用ベッドで仲良く眠っていた兄妹猫ちゃんたち。すると、ふたりが寝ているのを見かけた先住猫ちゃんもやってきて…？

ふたりと一緒に寝たい先住猫ちゃんの光景には、「わざわざ狭いとこに入りに行くの微笑ましいｗ」「みんな仲良しですね」と、絶賛の声が寄せられることに。仲良しな3匹の姿が394万再生を超え、話題となっています。

仲良く眠るふたりを目撃したこてつ君

Instagramアカウント『こてっちゅ』に投稿されて、たくさんの人に笑顔を届けることとなったのは、ぎゅうぎゅう詰めになりながら兄妹猫ちゃんと一緒に眠ろうとする先住猫ちゃんの光景。この日、ハチワレ猫のはち君とサビ猫のびびちゃんは、ふたりで猫ちゃん用ベッドで眠っていたそう。ひとりならゆったりと眠れそうなサイズではあるものの、ふたりで一緒にベッドに入っていたはち君とびびちゃんは、折り重なりながら眠っていたといいます。

そんなふたりのところへやってきたのは、先住猫のこてつ君。こてつ君は、仲良くくっついて眠るはち君とびびちゃんを見て、どうやら自分も一緒に寝たくなったご様子。すでに満員状態のベッドに、真っ直ぐ近づいていくのでした。

満員のベッドにどうしても入りたいこてつ君は…

はち君とびびちゃんと一緒に寝たくて、ふたりがいるベッドへやってきたこてつ君。しかし、ベッドはふたりが入っているだけでもぎゅうぎゅう詰め。こてつ君が一緒に入るのは少し難しそうです。しかし、こてつ君は諦めることなく、ベッドで眠っているふたりの上に乗って入れそうなスペースを探し始めたとのこと！

そんなこてつ君の様子を見たはち君とびびちゃんは、顔を上げてこてつ君へ視線を向けていたといいます。さすがにこの狭さで3匹は入れないと思ったのかもしれません。

こてつ君も自分が入れるスペースがないことに気が付いたのか、ふたりにお尻を向けた体勢のまま固まってしまったといいます。

ぎゅうぎゅうになって眠る姿にキュン♡

ベッドが定員オーバー状態だと気づいたこてつ君。すると、こてつ君は大胆な行動に出ることに。なんと…眠っているはち君とびびちゃんの上に座り始めたのでした！

くつろげるスペースはないものの、なんとかふたりと一緒に寝られそうな場所を見つけたこてつ君は、嬉しそうにふたりの顔を舐め始めたそう。ふたりも、そんなこてつ君に毛繕いでお返しをしていたといいます。

その後、こてつ君はふたりの上に腰を下ろし、眠る体勢に入ったそう。ぎゅうぎゅうになりながらも、どうにか3匹でくっついて眠ろうとするその姿に、なんだかキュンとしてしまいます。

この光景には、「みんなで寝ればあったかいね♪」「強引に入ろうとするの好きｗ」「遠慮がちに乗っかろうとする子も、ぺろぺろしてあげる子もみんな可愛い♡」といったコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『こてっちゅ』では、そんな仲良し猫ちゃんたちの日常の様子が綴られていますよ。

