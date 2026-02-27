女優・結城モエが25日、自身のインスタグラムを更新。同世代女優の3ショットをアップし、ファンを喜ばせた。



【写真】どんだけ小顔 それも3人そろって 写真でも一目瞭然の潤い美肌

「さえ もえ ゆあ 小顔のサンドイッチ状態で私は幸せです」と記した結城。あたたかそうなアウターを羽織って、中央の結城を挟む形でピースサインの3人並んだ姿を投稿した。おそろいのキャップ姿も公開し、「ランチして、展示会にいってお揃いの帽子も嬉しい～！」と続けた。



透明感あふれる小顔女優の競演。圧倒されそうなパワーの写真に登場したのは結城のほか、新川優愛、岡崎紗絵。1994年生まれの結城に、93年の新川、岡崎が95年と年齢も近い3人。結城と岡崎はフジテレビ系のドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」で共演中で、新川と岡崎は同時期に「Seventeen」の専属モデルを務めている。



結城は「#小顔すぎて滅」「#2人とも優しくて大好き」のタグを添えたが、フォロワーも「小顔」に圧倒された様子。「小顔三姉妹」「みんな可愛すぎる～」「見てるだけで微笑ましい」「キャップの写真がよき」「三人とも素敵」と歓喜の声が並ぶ。



新川も3人のショットを投稿し、「'47の展示会に行かせていただきました」と報告。「初めて3人ご飯もして、色々話せて楽しかった！ 紗絵ちゃん、共演はまだないけど #seventeen の懐かしい話とかした！ また会おうねー」と楽しい時間を過ごしたようだった。



（よろず～ニュース編集部）