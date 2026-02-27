◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

２月。９年ぶりにヤクルトの沖縄・浦添キャンプを取材した。当時とメンバーも入れ替わり、顔見知りの選手は少なくなっていた。不安に感じていたが、初日の朝、あの頃と同じ笑顔で「おう、晃大！」とあいさつしてくれたのが中村悠平捕手（３５）だった。

名字で得をすることはあまりない。名字由来ｎｅｔでは全国で８番目に多いとされ、学生時代はクラスに２人以上が当たり前。小学校では「中村こ」、中学以降は「中村晃」と表記された。誰ともかぶらない珍しい名字が憧れだった。

ヤクルト担当をしていた２０１６年。当時２４歳にして“中村で良かった”日が訪れる。神宮の一塁カメラマン席でバント練習を見ていた。ボール拾いを手伝っていると声をかけられた。「同じ中村ですね」。首からぶら下げていた取材パスの名前を見てくれていた。そこから交流が始まった。

１５年プレミア１２から日本代表に選ばれていた中村悠だが、受け答えは丁寧そのもの。「ムーチョ」の愛称は、若手時代にたまたま食べていたスナック菓子「カラムーチョ」が由来。本当は堅あげポテト派であると公言するなど、リップサービスで盛り上げてくれることでも助かる存在だ。

２３年ＷＢＣでは決勝の米国戦に先発出場。９回２死、トラウトを迎えた場面では「ガチで初見だった」という大谷のスイーパーを見事に捕球。空振り三振に仕留めて“胴上げ捕手”になった。「あの映像は俺が死んでも使われるよね（笑）。もうあんな（極限の）場面は勘弁だけど」。そう言いつつも、今回もおいしい場面を狙っていますよね？ 中村悠はニヤリと笑い、沖縄から侍合宿が行われる宮崎に飛び立った。（メジャー担当・中村 晃大）

◆中村 晃大（なかむら・こうだい） １４年入社。ソフトバンク担当の２２年、中村晃（あきら）内野手に自己紹介。名刺の漢字に驚かれた。