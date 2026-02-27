国内男子プロゴルフツアーの前沢杯（４月２３〜２６日、千葉・ＭＺ・ＧＣ）に、女子プロゴルフの青木瀬令奈（リシャール・ミル）、清本美波（ジェイテクト）、横山翔亜（フリー）の３選手が主催者推薦で出場することが２７日、発表された。

実業家の前沢友作氏が所有するプライベートコースで行われる同大会は昨年４月に第１回大会が開催され、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）、寺西飛香留（フリー）の女子２選手が出場。今年はツアー５勝の青木、プロ３年目の清本、昨年の最終プロテストで合格した横山の出場が決まった。

男子は昨年大会覇者・小西たかのり（フリー）、国内ツアーに３年ぶり本格復帰となる香妻陣一朗（国際スポーツ振興協会）、３季ぶりシード復帰の池田勇太（フリー）、ツアー３１勝の片山晋呉（イーグルポイントＧＣ）、同７勝の宮里優作（大和ハウス工業）ら１００人が出場する予定。

前沢杯はツアー唯一の２週間開催。４月１３日から２２日に最大１０日間行われるプロアマ戦の参加券は１日最大５０組、１組１００万円（参加者最大３人、同伴者最大３人で参加可能）で販売され、参加者は一緒にプレーするプロ選手をオークション入札方式で指名できる。また、ラウンドガールがプロアマ・本戦の全組に同行し、キャリングボードを持って盛り上げるなど、異例づくしの大会だ。賞金総額は最大２億円（優勝４０００万円）。