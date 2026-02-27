考えることから応援が始まる一投の物語！コスモヘルス×千葉ジェッツ「小雪さんフリースロー再挑戦プロジェクト」

2月28日のRare Disease Dayに合わせ、指定難病と向き合う小雪さんのフリースロー再挑戦プロジェクトが始動しました。

再挑戦の舞台は、2026年4月26日の千葉ジェッツホームゲームが行われるLaLa arena TOKYO-BAYです。

昨年の一投で生まれた拍手の続きとして、挑戦そのものの価値を会場全体で受け止める取り組みになっています。

コスモヘルス×千葉ジェッツ「小雪さんフリースロー再挑戦プロジェクト」

企画始動日：2026年2月27日実施日：2026年4月26日（日）会場：LaLa arena TOKYO-BAY実施内容：試合前オープニングセレモニーでフリースロー再挑戦連動デー：2月28日 Rare Disease Day

コスモヘルスは「病気のない社会」を掲げ、健康意識の改革を企業ミッションに置くヘルスケア企業です。

今回の舞台となる千葉ジェッツのホームゲームは、1万人規模の観客が集まるB.LEAGUEの大規模エンターテインメント空間です。

この企画は、希少・難治性疾患を知る入口をスポーツ会場につくり、社会の対話を広げることを目的にしています。

再挑戦企画の背景と当日の見どころ

対象疾患：エーラス・ダンロス症候群（指定難病）関連プロフィール：橋本脳症と向き合いながら活動昨年挑戦時の観客規模：1万人超キーメッセージ：考えることから、応援は始まる。

Rare Disease Dayは、希少・難治性疾患について「知ること」「考えること」を社会に促す国際的な啓発デーです。

小雪さんは昨年の千葉ジェッツホームゲームでフリースローに挑戦し、成功の有無を超えて大きな拍手を受けました。

その拍手は、結果だけで評価しないスポーツ文化の強さを示した瞬間です。

公開されたビジュアルでも、赤いCHIBAJETSユニフォーム姿で車椅子に座る小雪さんの表情から、静かな緊張と意志の強さが伝わります。

会場を埋めるオレンジ色の客席は、個人の挑戦をチームと観客が一緒に受け止めるB.LEAGUEらしい空気感です。

今回の再挑戦は「失敗を含むプロセスにも価値がある」というメッセージを、試合前の短い時間に凝縮して届ける構成になっています。

準備は進行中。

病気の認知啓発は、専門情報の発信だけでなく、誰かの挑戦を目の前で見る体験によって届き方が大きく変わります。

4月26日の一投は、応援の意味をあらためて考えるきっかけを会場に生むアクションになりそうです。

