２８年ロサンゼルス五輪、９月のアジア大会（名古屋）代表選考を兼ねた東京マラソンは３月１日、東京都庁〜東京駅前行幸通りの４２・１９５キロで開かれる。２７日は都内でファンミーティングが行われ、青学大出身の太田蒼生（ＧＭＯインターネットグループ）らが出席。「自分の目標であるＭＧＣ出場権を獲得できるように頑張ります。マラソンをやっている中で、五輪で金メダルを取ることが僕の目標。それに向けてやるべきことをしっかりやっていきたいです」と力強く話した。

前回大会に初マラソンとして出走した太田。スタートから日本記録を超えるペースで激走し、世界レベルのトップ集団に日本勢でただ一人食らいついた。ただ中間地点を越えて徐々に失速し、３６キロで途中棄権。昨年を振り返り「今後につながる材料になると思い、目的を持ってやった結果。途中棄権は悔しかったですが、そこまでの過程はすごく身になったと思います」という。今回はＭＧＣ出場権が目標のため「先頭に行かないと思います」というが、「肌で体験できたことは、五輪で活躍するために必ず必要なことだった」とこの１年間の成長に必要な激走だった。

１月中旬から２月下旬まではケニア合宿も敢行。ポイント練習ではペースメーカーとして現地の選手に引っ張ってもらうこともあったと言い、「周りに日本人選手よりも強い選手がいる環境。その中に交じって走らせてもらうことはすごく刺激になりました」と新たな気づきもあった。進化した太田が、今年も東京マラソンを大きく盛り上げそうだ。