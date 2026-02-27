世界,400枚の金貨を胸元で楽しめる！金きゃらじゃぱん「不思議の国のアリス 純金コインペンダント」

2026年1月30日から、金きゃらじゃぱんにて『不思議の国のアリス』出版160周年を記念した純金コイン商品が販売中です。

1865年に誕生した名作の世界観を、身に着けられるペンダントトップとして楽しめる企画です。

世界限定1,400枚の発行で、物語モチーフと資産性を同時に押さえたい人に注目されています！

金きゃらじゃぱん「不思議の国のアリス 純金コインペンダント」

発売日：2026年1月30日（金）販売価格：99,990円（税込）限定数：世界限定1,400枚発行形式：クックアイランズ政府発行の法定通貨コイン

金きゃらじゃぱんは、記念商品やキャラクターグッズの企画製造・販売を展開するブランドです。

今回のコインは『不思議の国のアリス』出版160周年を記念し、幻想的な物語のモチーフをK24の輝きで表現したアイテムです。

コイン製造を担当するのは英国王立造幣局で、公的機関由来の背景が明確な点も選ばれる理由になっています。

ペンダントトップ仕様で日常の装いに取り入れやすい設計

素材：コイン K24／フレーム K18サイズ：縦22mm×横16mm（バチカン含む）重量：約1.8g規格：1/20oz

着用イメージではロイヤルブルーのニットに小ぶりのトップが映え、日常の服にもなじみやすいバランスです。

フレームにK18を使った仕様なので、ジュエリーとしての上品さとコインの存在感を両立しています。

付属品はオリジナルケース、ロイヤルミント製造証明書、ライセンスカードの構成です。

会員登録後の購入ではサージカルステンレス製サービスチェーンも付属し、到着後すぐ着用できる設計です。

ギフト需要が高まる春先にも合わせやすい仕様です☆

文学モチーフの記念性、法定通貨としての背景、ジュエリーとしての実用性を1点にまとめた企画です。

限定数が明確に設定されているため、長く手元に残るコレクションを探している人にも相性の良いアイテムです。

【世界限定1,400枚の金貨を胸元で楽しめる！

金きゃらじゃぱん「不思議の国のアリス 純金コインペンダント」】の紹介でした。

