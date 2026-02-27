Snow Manの好きだった給食は？『小学一年生』子ども記者が『それスノ』収録裏を直撃
9人組グループ・Snow Manが、きょう27日発売の『小学一年生』4月号（小学館）に登場する。小学一年生だったころの思い出や好きな給食、休み時間に遊んでいたことなどを語る。さらにTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』（毎週金曜 後8：00）の収録現場に潜入取材も実施した。
【写真】仲良し！Snow Manの別カット
特集では同誌の子ども記者が『それSnow Manにやらせて下さい』の収録現場を訪れ、テレビ番組ができるまでを徹底取材。Snow Manとの集合写真に加え、セットやリハーサルの様子、カメラや照明などテレビの制作現場のお仕事を楽しく紹介する。潜入したのはSnow Manやゲストが3分で振り付けを覚えてダンスを披露する「ダンスノ完コピレボリューション」。大盛り上がりの番組収録の裏側に迫る。
放送6年目を迎えた「それスノ」の思い出を、Snow Manがたっぷり語るインタビューも。さらに、メンバーの、小学一年生だったころの思い出や好きな給食、休み時間に遊んでいたことなど貴重な話もたっぷり掲載。メインを飾るのは、Snow Man 9人で今春新入学する1年生をお祝いする「おめでとう祝一年生」集合写真。Snow Manメンバーから1年生へのメッセージにも注目だ。
4月号のふろくは「おしゃべりキャプテンピカチュウ めざましどけいDX」。ゴーグルを背負ったキャプテンピカチュウが、元気な声で起こしてくれる、豪華な目覚まし時計だ。暗いところで文字盤や針が光るので、寝室でも時間が分かる。好きな図鑑NEOが一冊もらえる、お得な年間定期購読キャンペーンも実施中だ。
