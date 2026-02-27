『魔法つかいプリキュア！』放送10周年で記念企画 特別なリンクルステッキ玩具発売＆コラボカフェ実施
2016年に放送されたテレビアニメ『魔法つかいプリキュア！』が、2026年2月7日に10周年を迎えた。これを記念して描き下ろし記念ビジュアルが公開され、玩具の発売やコラボカフェなど周年企画が実施されることが決定した。
キャラクターデザインを手がけた宮本絵美子氏による描き下ろし記念ビジュアルが完成し、記念ビジュアルは、魔法つかいのモチーフでもあるほうきにのったキュアミラクル＆モフルン、キュアマジカル、キュアフェリーチェの姿が。彼女たちの輝く物語はこれからも続いていく様を想起させる一枚になっている。
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、「Pretty Memories 魔法つかいプリキュア！ リンクルステッキ」の予約受付をスタート。
商品は、当時の玩具同様、劇中の金魔法（合体技）あそびを完全再現。作中のシーンを忠実に再現することが可能で、外観は放送当時のデザインの再現にこだわっており、本体に魔法の杖をセットすると先端のLEDが発光。リンクルストーンにはキラキラのメッキ塗装を使用しており、洗練されたデザインを追求した。
変身セリフや金魔法（合体技）必殺技セリフ、キャラクターのおしゃべり音声、さらに10周年を記念した特別なボイスを新規収録。キュアミラクル、キュアマジカル、キュアフェリーチェ、モフルンの、この商品だけのオリジナル音声を楽しめる。
10周年を記念したコラボカフェ『「魔法つかいプリキュア！」10周年記念コラボカフェ at 洒落CAFE〜キュアップ・ラパパ！フラワーカフェへようこそ〜』は、5月2日〜2026年5月16日にかけて開催。キャラクターと作品をイメージしたコラボフード、ドリンクに加え、コラボカフェオリジナルグッズの販売も予定している。
■会場
・洒落CAFE ハラカド店
（東京都渋谷区神宮前６丁目３１−２１ 原宿スクエア内 東急プラザ原宿「ハラカド」6F ）
・洒落CAFE 博多マルイ店
（福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号 博多マルイ3F）
・洒落CAFE 大阪店舗（4月下旬オープン予定！）
