岡山支部の山口達也（39）とボートレース児島のPR隊が27日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、「G1キングカップ開設73周年記念競走」（3月2〜7日）の開催をアピールした。

昨年の住之江グランプリ出場組が8人参戦するなど、今回のテーマ「王者君臨」にふさわしい豪華メンバーが集結した。

初日（2日）と2日目（3日）のダブルドリーム戦で、初日「キングドリーム」（12R）には地元エースで同競走初制覇を狙う茅原悠紀、松井繁、山口剛、深谷知博、末永和也、佐藤翼が登場。

2日目「ガァ〜コドリーム」（12R）はグランプリ覇者の桐生順平、池田浩二、吉田拡郎、西山貴浩、宮地元輝、菅章哉が熱いレースを繰り広げる。

通算11Vの水面で待望のG1初優勝に挑む山口達は「調子はボチボチ。行きたい形がハマっているので地元で勝ちたい」と闘志を燃やした。

節間中は岡山の特産品や世界のラグジュアリーギフトが当たる2種類の抽選会に加え、昨年12月にリニューアルオープンしたスタンド棟でYouTubeの公開生配信を実施する。売り上げ目標は67億円。