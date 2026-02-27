µÁ¥ÎÉÙ»Î¡¢¿·»°Ìò¤ØÀºÎÏÅª¡¡Á°¤Ë½Ð¤ëÇÏÎÏ¡¢Å°ÄìÅª¤ËËá¤¯
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤¬27Æü¡¢Âçºå»ÔÅìÀ®¶è¤ÎÆ±Éô²°¤Ç½Õ¾ì½ê¡Ê3·î8Æü½éÆü¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿·Î¸Å¤ò¸ø³«¤·¡¢À¾Á°Æ¬É®Æ¬¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬20ÈÖ¤Ç11¾¡9ÇÔ¤ÈÀºÎÏÅª¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£·»Äï»Ò¤ÎÇ®³¤ÉÙ»Î¤Î¿·¾®·ë¾º¿Ê¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡ÖÂç´Ø¡¢²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢»°Ìò¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï»°Ìò¤Ë¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¸µ³ØÀ¸²£¹Ë¤Ç24ºÐ¤Î¥Û¡¼¥×¤Ï¡¢Á°¤Ë½Ð¤ëÇÏÎÏ¤òÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¾ì½ê¤Ï¥¹¥¿¥ß¥ÊÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¡Ö15Æü´Ö¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯²Æ¾ì½ê¤Ë½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ß¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÉé¤±±Û¤·ÃÎ¤é¤º¡£½Õ¾ì½ê¤¬ËëÆâ5¾ì½êÌÜ¤Ç¡Öº£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ëÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£½é¿´¤ËÊÖ¤Ã¤Æ·Î¸Å¤¹¤ë¡×¤ÈìÅÍß¤À¤Ã¤¿¡£