工藤静香が2月27日、自身のInstagramを更新。wacciのメンバーと新曲2曲をトラックダウン作業を行ったことを報告した。

工藤はInstagramに「今日は wacciの橋口さんが作曲してくださった2曲のTDでした！トラックダウンはすべての音をまとめる作業です」と報告し、レコーディングスタジオで、wacciの村中慧慈、因幡始、小野裕基との4ショット写真を投稿。「アレンジは小野裕基（ベース）村中慧慈（ギター）さん！そしてWacciメンバーが音を奏でてくるています 霙 そして丸、胸キュン曲と、アップテンポの爽快な曲！宝物が増えていきます 皆さん、ぜひ楽しみになさっていて下さい」と自信作が完成した様子の工藤。

また、「TD前にまたなかなか掴めない発声法取得中。笑笑」と、ピアノの音程に合わせ悩みながらも”ほっほっほっほー”と発声練習をする様子や、最後は愛犬と横たわる2ショット写真を披露した工藤。

コメント欄には「まだまだ進化するしーちゃん」「努力の賜物」といったコメントが寄せられている。

（文=本 手）