サムスン電子が発表した「Galaxy S26」シリーズには、Android OSの新しいAI関連機能が搭載される。

具体的には、「Galaxy S26」シリーズのサイドボタンを長押しすると、「Gemini」との連携により、ライドシェアアプリを使って「家まで帰宅するためのライドシェアを配車」や、フードデリバリーアプリで「前回の食事と同じ内容で再注文」などが簡単に行える。この機能はベータ版として提供される。

「かこって検索」の強化

「かこって検索」（Circle to Search）では、囲った範囲にある複数のアイテムを認識できるようになる。

「Galaxy S26」シリーズで新たに提供される、複数アイテムの認識機能を活用すると、オンラインで気に入った服を見つけた際に、スタイルの一部分だけでなく全体を検索したい時などに活用できる。

たとえば、ある女性のポートレート写真を「かこって検索」すると、トップス、スカート、靴などの複数のアイテムが一つの検索結果ページにまとめて表示される。

通話による詐欺の検知

音声通話を悪用した詐欺行為への対策として、オンデバイスの「Gemini 3」によって通話内容をリアルタイム解析し、詐欺の疑いがある場合には端末上にアラートを表示する。一連の処理は、プライバシーを保護するために端末内で処理が完結する。