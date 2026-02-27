■MLB パドレスキャンプ（日本時間27日、米アリゾナ州ピオリア）

松井裕樹、侍ジャパン辞退を発表

コンディション不良により侍ジャパンを辞退したパドレス・松井裕樹（30）が日本時間27日、練習前に取材に応じ、怪我の状況を明かした。

同20日の実戦形式で左脚に異常を訴えていた松井。「左の内転筋のところを少し痛めている状態」だといい、「次に行く選手の為にも、早く決断した方が良いと思いましたし、このままの中で、合流する事が日本代表にプラスになるとは思わなかった。葛藤の部分はあったんですけど、状態を考えて」と痛めた翌日には辞退することを決断した。

侍ジャパンの井端弘和監督からは「まずしっかり治して、シーズンに戻る事を考えて欲しい」と言葉をかけられたといい、大谷翔平（31、ドジャース）ら「連絡先を知っている先輩」や、代わりに招集された金丸夢斗（23、中日）にも連絡を入れたという。

チームメイトで、侍ジャパンのアドバイザーとして宮崎で行われたキャンプに参加していたダルビッシュ有（39、パドレス）とのやりとりについても明かし、「わかった段階ですぐに『どう？』と聞いてくれた。僕の所感というか、見立てというか、正直に話した中で、多分シーズンに向かう事になると思うという事は言わせてもらった。WBCの為だけにやって来たわけではないので、しっかりシーズンに向かってというお話はいただきました」。

共に戦うことはできなくなったが「チームの一員だと思ってますし、心の底から優勝して欲しいという気持ちで、大会になったら、応援しようと思います」と松井。「まずはしっかり治すという事と、ベースが上がった状態でもマウンドからバッターに投げた時に、しっかりヘルシーに1年間戦えるかをもう一度確認しながら、リハビリして行きたい」と語った。

【侍ジャパン強化試合日程】

■2月22日（日）13時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月23日（月・祝）14時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月27日（金）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■2月28日（土）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■3月2日（月）19時

vsオリックス＠京セラドーム大阪

■3月3日（火）19時

vs阪神＠京セラドーム大阪

【WBC1次ラウンド】

■プールC（東京プール）

2026年3月5日〜10日 場所：東京ドーム（日本）

日本、オーストラリア、韓国、チェコ、台湾

