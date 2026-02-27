27日から始まった衆議院予算委員会。中道改革連合の長妻昭議員の質問に対し、高市早苗総理と小泉進次郎防衛大臣が、SNSで話題となっているハッシュタグについて見解を述べた。

【映像】小泉大臣&高市総理が回答した瞬間（実際の様子）

長妻氏は安全保障政策について「『＃ママ戦争止めてくるわ』という、こういうことが広まることについて高市総理はどう感想をお持ちでございますか？」と総理を指名して質問した。

これにまず、所管の小泉進次郎防衛大臣が答えた。「ご紹介のありましたハッシュタグでありますけれども、絶対に戦争を起こしてはならない。新たな紛争を起こしてはならないという思いで我々も同じです。そして特に今この瞬間も、24時間365日、日本の領土・領空・領海を守り抜くために活動しているのが自衛官。それを守るのが自衛官の家族です。このハッシュタグの投稿をされた方の思いが『戦争を起こしてはならない』そういったことだとすれば、今まさに地域の安全保障環境が極めて厳しく、この軍事バランスが崩れかねない中で、これからも戦争が起きないような地域と平和の安定を作るためには、我々自前の防衛力の整備が必要だと。抑止力、対処力の構築をしなければならないと。この必要性を丁寧に説明したいと思っています」と述べた。

続いて高市総理は、「今のご質問に関しましては、防衛力の抜本的な強化をこれまで以上のスピード感で進めると。我が国の抑止力を高めて、相手に攻撃を思いとどまらせて、事態発生そのものの可能性を低下させていくという考え方に基づきます。ご指摘のハッシュタグなんですけれども、絶対に戦争を起こしてはいけない。大切な子どもさんを戦争に巻き込んではならない。こうした思いは私も強く持っております」と語った。（ABEMA NEWS）