2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が27日までに自身のインスタグラムを更新。解説で現地入りしていたミラノ・コルティナ冬季五輪の舞台裏動画を公開し、注目を集めている。

「Nana’s daily life」と書き出し、「遠征あるある。遠征中欠かさず続けた事。それ手洗い！！海外、特にヨーロッパは洗濯機がないホテルが多いです！なので毎日手洗い洗濯をしていました」と五輪解説の舞台裏を明かした。

「スケーターはよく手洗いしてますが、他のアスリートの人達も手洗いはあるあるなのかな？」としつつ、ホテルの部屋で洗濯する動画を公開。手洗い後、Tシャツをタオルに挟んで足で踏み、脱水するリアルな姿を披露した。「ちなみにこれは私流です！！（足の裏は綺麗です。笑）他にもっと素晴らしい手洗いの仕方を知ってる人は私に伝授してください！！！」と呼びかけた。

最後は「あとめっちゃスッピン。笑。まあそれもOFF動画っぽくていいよねー（足が太いというコメントは受け付けません！笑）」とノーメーク、元スピードスケート選手の足について自虐していた。

フォロワーからは「脚の筋肉が凄い」「全然筋肉落ちてない」「いい足してます」「ふくらはぎが芸術的」「すっぴん可愛い」などのコメントが寄せられた。また、洗濯についても「参考になります」「足踏み」「旅慣れてる」「勉強になります」「今度やってみます」などの声があった。