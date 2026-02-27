¤¤¤è¤¤¤è»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óvsÃæÆüÀï¡¡³«¾ìÁ°¤ÎµÒÀÊ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤¹¤ëµÆÃÓÍºÀ±¤Î»Ñ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤½¤í¤Ã¤Æµå¾ìÆþ¤ê
¡þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026 Ì¾¸Å²° »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó-ÃæÆü(27Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï27Æü¤«¤éÃæÆü¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ò¼Â»Ü¡£26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°ÆüÎý½¬¤«¤éÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é°ìÉô¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤Ï¡¢27Æü¤Î15»þ²á¤®¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤Çµå¾ìÆþ¤ê¡£µÆÃÓÅê¼ê¤Ï¤½¤Î¸å¡¢³«¾ìÁ°¤ÎµÒÀÊ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢³¬ÃÊ¤Ê¤É¤âÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÃæÆü¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Îý½¬Ãæ¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤òÁ°¤Ë¡¢Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½àÈ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£