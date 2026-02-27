ASUS、モダンなデザインで静かに動作できるデスクトップPC「ASUS V500 Mini Tower」「ASUS V500 SFF」
ASUS JAPANは2月26日、インテリアに調和するモダンなデザインのケースを採用したデスクトップPC「ASUS V500 Mini Tower」2製品7モデルと、タワー型コンパクトデスクトップPC「ASUS V500 SFF」1製品5モデルを発表した。順次発売を開始する。
最新プロセッサの搭載で高い性能を備えながら、モダンな外観のケースを採用したことでインテリア面での違和感も低減したというデスクトップPC製品。やわらかな輪郭をもつぬくもりのあるデザインが特長で、吸気口を目立たない位置に配したことで内部へのスムーズな空気の流れを確保しながら、すっきりとした美しいデザインを実現する。
