&TEAMの後輩グループ「aoen」、よみうりランドと新SG『秒で落ちた』リリース記念コラボ決定！

新世代J-POPボーイズグループaoen（アオエン）が3月18日にリリースするaoen 2nd Single『秒で落ちた』の発売を記念して、遊園地「よみうりランド」にて、3月13日から4月5日までの期間限定企画「aoen×よみうりランド」が開催されることが決定した。

本企画は、aoenのビジュアルが園内の様々な空間を彩る期間限定イベントだ。

【写真】aoen、先輩・＆TEAMとグループショット

期間中は、ここでしか聞けないメンバーの録り下ろしボイスと、最新作2nd Single『秒で落ちた』の楽曲をはじめとしたaoenの楽曲を楽しむことができるスペシャルアトラクションに加え、園内各所にメンバーの等身大パネルが登場。

また、よみうりランドのワンデーパスとクリアファイルがセットになった特典付きワンデーパスや、aoenや2nd Single『秒で落ちた』をイメージしたオリジナルフードも楽しめる。

よみうりランドの各所でaoenの魅力を体感でき、まさにaoenに”秒落ち”すること間違いなしのイベントとなっている。

貸出画像「A5クリアファイル（イメージ）」

貸出画像「 aoenに『秒で落ちチャウダー』」

貸出画像「一生の感覚ブルーハワイフロート」

aoenは、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7名で構成される新世代J-POPボーイズグループとして2025年6月にデビュー。Debut Single『青い太陽（The Blue Sun）』は、オリコンデイリーシングルランキングで1位を獲得し、鮮烈なデビューを飾った。

勢いを絶やすことなく、2025年10月にはDigital Single『青春インクレディブル』をリリースし、複数の音楽配信サービスのリアルタイムランキングで1位を獲得。誰もが一度は経験する等身大のリアルな感情を楽曲を通じて表現するaoenの姿が同世代を中心に共感を呼び、”青春の記憶を思い出す”と幅広い世代からも注目を集めた。

そんな青春リマインダー的存在であるaoenが、来る3月18日に2nd Single『秒で落ちた』をリリースする。 aoen 2nd Single『秒で落ちた』は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作だ。等身大のひたむきさで青春の記憶を呼び起こす"青春リマインダー"として定評のあるaoenが、1秒で一生心に残るくらいの衝撃や感覚を、タイトル曲『秒で落ちた』をはじめ、収録曲『オフライン』『制御できない I love you。』『BLUE DIARY』の4曲を通じて表現する。

2月26日には収録曲4曲のMusic Spoilerが公開され、先行公開された楽曲の一部と最強プロデューサー陣が一瞬で大きな話題を集めた。

3月9日0時にはいよいよタイトル曲『秒で落ちた』のデジタル先行配信、同日21時にはMVが先行公開される予定だ。

aoenに”秒落ち”する春がいよいよ始まる。