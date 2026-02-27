【PLAMATEA 如月ハニー】 11月 発売予定 価格：11,000円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 如月ハニー」を11月に発売する。価格は11,000円。

ダイナミック企画×ホビージャパン×グッドスマイルカンパニーの合同企画『キューティーハニーNova』より、アイドルを目指す「如月ハニー」と執事ロボセバスキャンこと「セイバースキャン」がPLAMATEAで初の立体化。

高峰ナダレ氏によるキャラクターデザインを忠実に立体化し、全高約170mmで各関節可動により様々なポージングができる。

本体各部にクリアパーツが利用され、胸、腹部、スカートの差し替えでダメージ状態を再現することができる。胸は通常の物に加え、ファスナー開き、ダメージ、ダメージ揺れの4種が付属し、お好みのシチュエーションを再現できる。

スカートは硬質、軟質、ダメージ軟質の3種から選択できる。表情パーツは塗装済みの4種とデカールにより好みの目線を選択できる4種類が付属。

ハニーの執事ロボ、セイバースキャンはアームの展開ギミックと腕輪、専用ジョイントを組み合わせることでメンテナンス状態にすることができる。足首に取り付けるジョイントにより、如月ハニーおよび「PLAMATEA キューティーハニー」(別売)をセイバースキャンの上に乗せることが可能。

さらに、グッドスマイルカンパニー公式ショップおよび「あみあみ」にて予約・購入すると「オリジナルデザイン入りスタンド」が付いてくる。

PLAMATEA 如月ハニー

2026年11月 発売予定

価格：11,000円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約170mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：コケ

※「PLAMATEA キューティーハニー」（別売）と組み合わせて飾ろう。

グッドスマイルカンパニー公式ショップ、あみあみ購入特典「オリジナルデザイン入りスタンド」

(C)永井豪／ダイナミック企画

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。