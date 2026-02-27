

人気2位 高菜明太303円

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。岡山からは味わい豊かな「おにぎり」を紹介します。

岡山市北区の「山田村」は1952年に創業のお米屋さんが営むおにぎりの専門店です。

（山田村 ブランチ岡山北長瀬店／難波 店長）

「温かいおにぎりはもちろんおいしいんですけど、冷めてもおいしいというのを目指して作っている感じですかね」

店内で作る「おにぎり」は常に20種類以上あってバリエーションも豊かです。

（難波 店長）

「なるべく多くおいしいものができるように日々考えて地産地消、岡山の瀬戸内海でとれたノリとかを使って作っておりますね」

そこで今回は「山田村・ブランチ岡山北長瀬店」の人気おにぎりトップ3を伺いました。

まずは、第3位です。具材として不動の人気を誇る「昆布」です。濃厚な昆布のうま味がご飯によく合い温かい時はもちろん冷めてもおいしくいただけます。

続いて、第2位はインパクト抜群「高菜明太」です。明太子のおにぎりを塩漬けの高菜で包んでいて明太子の塩味と食感、高菜のピリッとした辛味がクセになります。

さあ、気になる1位なんですが、その前に難波店長おすすめのおにぎりを一つ伺うと……。

（難波 店長）

「僕が考えた鶏はらみっていう部位を使ったおにぎりが割とよく出ます。炭焼き風の味にして、それをおにぎりの具材に入れています」

鶏のハラミはコリコリとした食感とジューシーな脂の甘みが特徴。照り焼き風の甘辛い味付けでご飯にもぴったりです。

さあ、お待たせしました。第1位は「梅しそ鮭」です。自家製「鮭フレーク」の豊かな風味、そして「梅」の酸味と「しそ」のさわやかな香りが調和したおにぎりです。

（難波 店長）

「おにぎりを食べることによって空腹が満たされて、笑顔になるような思いを込めて（スタッフ）みんなで作っております」

唐揚げやコロッケなどサイドメニューも豊富。あしたのお昼はおいしい「おにぎり」を味わってみませんか。

（2026年2月27日放送「News Park KSB」より）