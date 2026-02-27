今夜(27日)から明日(28日)にかけて、北海道内は各地で天気が崩れる見込みです。道央や道南方面は雨やみぞれとなる所が多くなりますが、道北や道東は全般に湿った雪となり、道東の山沿いの多い所では最大で40センチ前後の大雪が予想されます。積雪の急増に伴い、道路状況が悪化し、交通機関に影響が出る可能性も考えられるため、十分な注意が必要になります。

道東は積雪が一気に増えそう 明日(28日)朝は時間にゆとりを

道東では1日10センチ以上の雪が1か月以上観測されていない地点が多く、今日(27日)正午時点の積雪は内陸でも全般に20センチ前後と、ほとんどの地域で平年の半分以下となっています。

雪の少ない状態が続いていた道東ですが、今夜(27日)から明日(28日)昼頃にかけては広く雪が強まり、積雪が一気に増えそうです。平野部でも10センチから20センチ前後の雪の降る所が多く、山沿いでは20センチから30センチ、局地的には40センチ前後の大雪となるおそれがあります。

雪が夜の間に強まるため、明日(28日)朝は道路状況が一気に悪化している可能性が高く、交通に影響が出ることも考えられます。道東では朝は時間にゆとりを持った行動を心がけた方がよさそうです。

明日(28日)にかけて道北・オホーツク海側もまとまった量の雪に 道央や道南は雨やみぞれ

その他の地域でも今夜(27日)から明日(28日)昼頃にかけて天気が崩れる見込みです。

道北やオホーツク海側でも山沿いを中心に多い所で20センチから30センチ前後の雪となり、広く積雪が増えるでしょう。水分を多く含んだ湿った重たい雪になるため、明日(28日)、雪かきをする場合は体を痛めないように注意して下さい。また、日中は各地で気温がプラスとなるため、落雪やなだれなど、雪解けに伴う事故にも注意が必要です。

道央や道南では、峠や山間部では雪になりますが、平野部では今夜(27日)から明日(28日)朝にかけて、全般に気温が0℃を下回らず、雨やみぞれとなる所が多くなりそうです。札幌でも歩道や生活道路などにまだ広く雪が残っていますが、積雪が多く残る地域では、路面の雪が崩れやすくなり、車がスタックしてしまったり、足を取られて転倒してしまうおそれがあるため、十分な注意が必要です。また、雨と雪解けが重なることで、大きな水たまりができる所もあるため、泥ハネなどにも気をつけて下さい。