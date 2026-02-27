SHIROの春限定フレグランス「ホワイトマーガレット」が登場
SHIROのフレグランスシリーズから、この春だけの数量限定の香り「ホワイトマーガレット」が登場します。爽やかなフルーツの明るさと透明感のあるフローラル、ムスクやウッドの温もりが重なる“シトラスグリーンフローラル”の香りは、日常にそっと寄り添うやさしい存在。2026年3月12日(木)よりSHIROオンラインストアおよび全国直営店舗にて発売され、新しい季節の始まりを心地よく彩ります♡
春を感じる新しい香り
「ホワイトマーガレット」は、爽やかなグレープフルーツやフレッシュなカシスの果実感に、透明感のあるフローラルを重ねた軽やかな香り。
ムスクとウッドの温もりがやさしく重なり、明るく前向きな気分へと導きます。
SHIRO FRAGRANCEの「ホワイトティー」と「ホワイトリリー」の中間のフレッシュさを持つ香りで、春らしい軽やかさと清らかさを楽しめるのも特徴。
何気ない日常に小さなしあわせを運んでくれる香りです。
全身と空間で楽しめる3アイテム
ホワイトマーガレット オードパルファン
価格：40mL / 4,400円(税込)
グレープフルーツやカシスにミュゲなどのやさしいフローラルを重ねた軽やかな香り。ひと吹きで草原にいるような開放感を楽しめます。
ホワイトマーガレット ヘアバーム
価格：40g / 3,630円(税込)
髪に潤いを与え、自然なツヤ感とまとまりを叶えるヘアバーム。ガーナ産の未精製シアバター*1を配合し、紫外線による乾燥から髪を守りながらしっとりと整えます。
スタイリング後にドライヤーの風をあてることで、やわらかな仕上がりと香りの広がりを楽しめます。
*1 シア脂/保湿成分
ホワイトマーガレット フレグランスディフューザー
価格：180mL / 4,730円(税込)
リビングやベッドルームなどを爽やかな香りで満たすディフューザー。置くだけで空間をリフレッシュし、穏やかな時間を演出します。
※容器と中身のリキッド、フレグランスディフューザー スティック（10本）がセットになったアイテムです。
※フレグランスディフューザー スティックは単体での販売もございます。
日常に寄り添う春の香り
可憐に咲くマーガレットのようにやさしく寄り添う「ホワイトマーガレット」は、忙しい日々の中で気持ちをふっとほどいてくれる香り。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめです。
春の空気を感じるフレグランスとともに、毎日を少し愛おしく感じてみませんか♡