フィギュアスケートのりくりゅうペアの信頼関係の築き方がインタビューの最中でも垣間見えました。

26日放送の日本テレビ『news zero』に生出演した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートペア種目で日本史上初の金メダルを獲得しました。

7年前に結成し、積み重ねた信頼関係について、三浦選手は「結成した当初は9歳年上とあってずっと敬語で話してたんですけど、コミュニケーションを取るにあたって(木原選手が)『敬語はいらないよ』と言い続けてくれたので、そこからたくさんの話をするようになって今の関係性を築けるようになった」とキッカケを話します。

連日の会見やインタビューでたびたび見られる2人のしぐさ。質問を答える際に三浦選手は木原選手を、木原選手は三浦選手の表情をみながら答える様子が多く見られました。

これに木原選手は「無意識かもしれない。りくちゃんが話してると自然と顔が向いてしまって、お互いが話してるときにお互いの表情を自然と見てしまうのが癖になっています」と照れたように話しました。

三浦選手は「お互いのことを信頼し合ってるからこそ自分自身のやることにフォーカス出来てるんだと思います」とし、木原選手は「間近でお互いが努力する姿を見てきたので本当に追い込まれたときにりくちゃんなら大丈夫って思えるのが信頼関係につながってる」と話しました。

▽2月26日放送「news zero」を再構成