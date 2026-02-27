海外ドラマ『ゴーストライター』地上波初放送 NHK Eテレで4月5日スタート
NHKは、海外ドラマ『ゴーストライター』（全13回）を2026年4月5日午後5：25からEテレで放送開始すると発表した。新たに収録したNHK吹き替え版での地上波初放送となる。不思議なメッセージを送る存在と少年たちの謎解きを描くミステリー作品だ。
【写真】場面カットを公開！
本作は1990年代に放送された名作ドラマのリブート版として2019年に制作された。20年のデイタイム・エミー賞受賞作で、原題は『Ghostwriter』。制作はカナダとアメリカによる。
物語は、文字でメッセージを送ってくる謎の存在「ゴーストライター」が、『不思議の国のアリス』や『ジャングル・ブック』、『フランケンシュタイン』などの本の登場人物を現実世界に呼び出すところから始まる。主人公ルーベンと仲間たちにだけ見えるメッセージは何を意味するのか。この世に心残りがあるのか。4人は本の登場人物と手がかりを頼りに、その謎を追う。
祖母の死をきっかけに、書店を営む祖父のもとへ母エイミーと引っ越してきたルーベンは、新しい学校になじめずにいた。ある日、書店で謎のメッセージを目にする。居合わせた常連客のシェヴォン、バスケットボール選手で人気者のカーティス、その妹ドナも同じ現象を目撃。以来、4人にだけメッセージが現れるようになる。幻だと忘れようとする彼らの前に、今度は白ウサギが姿を見せる。
ルーベン役はアイザック・アレレーンズが演じ、NHK吹き替え版では中村おとわが声を担当。シェヴォン役アマディ・チャパタの声を神戸光歩、カーティス役ジャスティン・サンチェスの声を原田萌、ドナ役ハンナ・レヴィンソンの声を森川真紗子が務める。エイミー役ニコラ・コレイア＝ダミュードの声はうえだ星子が担当する。ほかに牛山茂、北西純子、杉村憲司、高山みなみ、小松史法、佐古真弓らが声で出演する。
放送は毎週日曜午後5：25から。音声はステレオ2か国語で、主音声は日本語吹き替え、副音声は英語。NHK ONEで同時・見逃し配信も予定している。
