¡¡27Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬4ÆüÂ³¿¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ96±ß88Á¬¹â¤Î5Ëü8850±ß27Á¬¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢Æü¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¤Î¾å¾º¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢½ÐÃÙ¤ì´¶¤Î¤¢¤Ã¤¿Æâ¼ûÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï58.34¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3938.68¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È½ªÃÍ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£½ÐÍè¹â¤Ï31²¯818Ëü³ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·øÄ´¤Ê´ë¶È¶ÈÀÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ³ä°Â´¶¤Î¤¢¤ëÌÃÊÁ¤¬Êª¿§¤µ¤ì¡¢Á´ÌÌ¹â¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·úÀß¤ä¾®Çä¤ê¤Ê¤ÉÆâ¼û´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Î¾å¾ºÉý¤Ï4Æü´Ö¤Ç2000±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£