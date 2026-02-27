元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が27日までに更新された関西テレビの競馬YouTubeチャンネル「カンテレ競馬【公式】」の番組「楽屋馬なし」にゲスト出演。AKB総選挙での衝撃事実を告白した。

MCの麒麟・川島明が「ゆきりん的にはAKB総選挙はどういう順位だったの？」と切り出した。柏木は「最初は9位、次は8位。3回目の選挙で3位になった。そこからはキープするようになった」と返答した。

そして「私は”神セブン“と言われるんですけど、本当は“神セブン”じゃない」と衝撃の事実を告白した。

さらに「私は“神セブン崩し”という名前が…自分で言うのも恥ずかしいですけど…」と苦笑い。

川島も「え？3位に入ったら“神セブン”じゃないの？どういうこと！？」も驚きの表情を見せた。

AKB48総選挙の「神セブン」は、第1回（09年）と第2回（10年）で連続して7位以内に入った前田敦子、大島優子、篠田麻里子、板野友美、高橋みなみ、渡辺麻友、小嶋陽菜の7名を指すのが元祖だという。「私はそこで7位以内に入ってないので“神セブン”ではないんですよ」と説明した。

そのためTV番組で「神セブン」として扱われる時には、ファンたちから「お前は神セブンじゃないだろ！」と指摘を受けることも明かした。