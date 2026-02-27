湖北省で東アジア最古のホモ・エレクトスを発見―中国

山西大学はこのほど、汕頭大学、南京師範大学などの大学の研究チームと共同で、湖北省鄖県（現在の十堰市・鄖陽区）で発見されたホモ・エレクトス（直立人）の頭蓋骨化石の年代が、約177万年前であると確認した。これまで鄖県人化石の年代は110万年を超えないと考えられてきた。今回の重要な人類化石の年代が大幅にさかのぼったことは、初期人類のユーラシア大陸への拡散時期と様式について学界に再検討を促すものであり、東アジアにおける初期人類の移動史に対する理解を改めることになる。関連成果は学術誌サイエンス・アドバンシス（ScienceAdvances）に掲載された。科技日報が伝えた。

長年にわたり、人類の起源はアフリカにあるという見解が学界の共通認識となっている。しかし、初期人類がユーラシア大陸、とりわけ東アジアへ拡散した正確な時期については、これまで議論が続いてきた。山西大学歴史文化学院の馮小波（フォン・シャオボー）教授は、「研究チームは宇宙線生成核種埋没年代測定法を用いて、鄖県人化石が出土した地層の年代を再測定した。この方法は、堆積物中の石英鉱物に含まれる宇宙線生成核種であるアルミニウム26（26Al）とベリリウム10（10Be）を分析し、堆積物が地中に埋没した時期を特定するものだ。これらの核種は、二次宇宙線が地表の石英鉱物に衝突することで生成される。これらの石英粒子が運搬・堆積され、地層に深く埋没すると、宇宙線生成核種の生成はほぼ停止する。

両核種は半減期が異なるため、その濃度比は時間とともに変化し、信頼性の高い「地質時計」として機能する。石英試料中の2種類の核種比の変化から、化石を含む地層の堆積年代を算出することができる。この方法の理論的な測定範囲は10万年から500万年で、古人類進化の重要な段階をちょうどカバーしており、考古年代学研究において重要な意義を持つ」と説明した。

研究者は人類化石が出土した地層から石英質礫岩の試料10点を採取し、それらの宇宙線生成核種の濃度を測定するとともに、等時線（アイソクロン）を構築して堆積年代を算出した。その結果、この地層の年代は177±8万年と推定された。この成果により、鄖県人化石は、東アジアでこれまでに発見された中で最も古く、かつ原位置地層から出土したホモ・エレクトス頭蓋骨化石となり、初期人類がいつアフリカを出てアジアに到達したのかという従来の定説に対する強力な挑戦となった。（提供/人民網日本語版・編集/ES）