物価高でケーキもギャンブルも我慢しているけど…世帯年収450万円・50歳女性が「削りたくない」もの
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
▼埼玉県在住50歳女性世帯、1カ月の出費内訳
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：事務
・世帯年収：450万円
・貯蓄：300万円
・家賃（住宅ローン）：7万円
・間取り：一軒家
・食費：4万円
・交際費：2万円
・電気代：1万5000円
・ガス代：1万円
・水道代：9000円
・車の維持費：1万1000円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「お菓子。価格の高騰により無駄な買い物を省かないと、ほかの出費を圧迫してしまうので我慢せざるを得ない状況だから」
買わなくなったお菓子については「自分で作れる範囲でなら手作りしたりしている」そうで、家計のやりくりがうかがえました。
そして、物価高の影響で、頻度を減らしたり質を下げたりした「娯楽・趣味」もあるとか……。
「ギャンブル。それに使用できるほどの金銭的な余裕がなくなったので、ギャンブル程度はすぐやめられる」
好きだったギャンブルを諦めて、何とか家計をやりくりして、日々の生活を実現しているそう。
「時折、ご褒美的に買っていたスーパーのケーキをまた食べたいと、見に行ったら値段が跳ね上がっていた。一度は手に取ったがケーキとにらめっこして泣く泣く棚に戻しました」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「たばこ代」だけは削りたくないそうで、「長年吸っていて、すぐにやめられないので、家族に言い訳しながら買っています」と回答しました。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
※20歳未満の喫煙は法律で禁止されています。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
ギャンブルを諦めて……今回紹介するのは、埼玉県に住む50歳女性の生活実態です。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：事務
・世帯年収：450万円
・貯蓄：300万円
・家賃（住宅ローン）：7万円
・間取り：一軒家
・食費：4万円
・交際費：2万円
・電気代：1万5000円
・ガス代：1万円
・水道代：9000円
・車の維持費：1万1000円
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「お菓子。価格の高騰により無駄な買い物を省かないと、ほかの出費を圧迫してしまうので我慢せざるを得ない状況だから」
買わなくなったお菓子については「自分で作れる範囲でなら手作りしたりしている」そうで、家計のやりくりがうかがえました。
そして、物価高の影響で、頻度を減らしたり質を下げたりした「娯楽・趣味」もあるとか……。
「ギャンブル。それに使用できるほどの金銭的な余裕がなくなったので、ギャンブル程度はすぐやめられる」
好きだったギャンブルを諦めて、何とか家計をやりくりして、日々の生活を実現しているそう。
「家族に言い訳しながら買っています」また最近は、本当は食べたいのに、値段を見て泣く泣く棚に戻した切ない経験もあったそうです。
「時折、ご褒美的に買っていたスーパーのケーキをまた食べたいと、見に行ったら値段が跳ね上がっていた。一度は手に取ったがケーキとにらめっこして泣く泣く棚に戻しました」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「たばこ代」だけは削りたくないそうで、「長年吸っていて、すぐにやめられないので、家族に言い訳しながら買っています」と回答しました。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
※20歳未満の喫煙は法律で禁止されています。
(文:All About 編集部)