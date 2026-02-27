“エスターバニー”×「セブンイレブン」がコラボ！ 春スイーツや限定シール付きお菓子など登場
「セブンイレブン」と韓国発のキャラクター“エスターバニー”のコラボ商品が、3月3日（火）から、全国の「セブンイレブン」店舗で順次発売される。
【写真】チョコを割って食べる新感覚ティラミスも！ コラボ商品一覧
■描き下ろしパケ商品やグッズが登場
今回、ピンクを基調としたコラボパッケージで登場するのは全8品。スプーンでチョコを割りながら食べる「パキっとティラミス いちご」や、いちごクリームをリボンに見立て、エスターバニーのかわいらしい世界観を表現した「ティラミスわらび餅 いちご」など、春の訪れを五感で堪能できるデザートが並ぶ。
またパンは、ピーチソースがアクセントの「ゆめかわピーチコッペ」、リボンバニーと親友のクリームバニーをいちごホイップとクリームチーズでイメージした「いちごホイップ＆クリームチーズパン」、ほんのり塩味の効いたさくらクリームと果肉入りいちごクリームをたっぷり詰めた「さくら香るいちごもこ」など、いちごやさくらの風味を堪能できる商品が勢ぞろいする。
さらに、流行りのシール集めがはかどる、おはじき風シールやシールバインダーのほか、限定デザインのシールが全5種の中からランダムで1種付属するお菓子なども用意。ファン必見の商品が多数展開される。
