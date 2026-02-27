Stray Kids、初のLINE公式スタンプリリース スタンプランキング1位を獲得
ボーイズグループ・Stray Kidsの初となるLINE公式スタンプがリリースされた。
【写真】全部このスタンプで返事したい！Stray Kids LINE公式スタンプ
初のLINE公式スタンプは、2024年に開催された日本で初のオフラインファンイベント『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』の写真や、2023年に開催され、8公演で34万人以上を動員したドームツアー『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』のメンバーの写真を使用したLINEスタンプとなっている。
LINEスタンプがリリースされると「可愛すぎる」「全部このスタンプで返事したい！」などと、ファンを中心にSNS上で話題となり、LINE公式スタンプランキング1位を獲得している。
Stray Kidsは、3月28日、29日、4月4日、5日の4日間にわたって、韓国・仁川のインスパイア・アリーナにて、ファンミーティング『Stray Kids 6TH FANMEETING「STAY in Our Little House」』を開催する。
【写真】全部このスタンプで返事したい！Stray Kids LINE公式スタンプ
初のLINE公式スタンプは、2024年に開催された日本で初のオフラインファンイベント『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』の写真や、2023年に開催され、8公演で34万人以上を動員したドームツアー『Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023』のメンバーの写真を使用したLINEスタンプとなっている。
Stray Kidsは、3月28日、29日、4月4日、5日の4日間にわたって、韓国・仁川のインスパイア・アリーナにて、ファンミーティング『Stray Kids 6TH FANMEETING「STAY in Our Little House」』を開催する。