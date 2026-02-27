大相撲の伊勢ケ浜部屋が27日、大阪市東成区の同部屋で春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）に向けた稽古を公開した。

脊髄損傷の大ケガから復帰し関取復帰を目指す東幕下4枚目の炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）は基礎運動などで調整。「この1週間で、やれることをやるだけ。一日一日大切に過ごしていきたい」と話した。

初場所の6番相撲で栃丸との全勝対決を制したが、左足を負傷。「骨折です。足首の外側と内側」と明かした。今も痛みがあり、相撲を取る稽古は再開しておらず、「ずっと療養して安静にしていたので、やっとここ1週間ぐらいで土俵に下りて動けるようになってきた。日に日に、ちょっとずつ良くなっているなという感覚がある。ちょっともどかしさもある。一日一日、必死にやっている」。通院での治療に努めながら慎重に調整している。

先場所の優勝を懸けた一番では延原に敗れ、関取復帰も逃した。「悔しいし、悲しいし、つらいし。言えば切りがない。そこで止まっちゃって諦めて辞めたら終わりなので。もうちょっと頑張らないと」。春場所こそ全勝へ「そこだけですね。まだまだ心は燃えているので。まだまだやれると思う」と闘志を燃やした。